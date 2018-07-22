إنييستا يبدأ مشواره في اليابان بهزيمة قاسية

بدأ النجم الإسباني أندريس إنييستا قائد برشلونة السابق وفيسيل كوبي الحالي مشواره في اليابان بخسارة قاسية بثلاثية لا رد لها أمام شونان بيلمير.

وقوبل انضمام إنييستا إلى فيسل كوبي بإثارة متوقعة في اليابان وشاهد مشجعو النادي لاعب برشلونة السابق لأول مرة عندما شارك كبديل في الشوط الثاني أمام شونان بيلمير. لكن أندريس، في مباراته الأولى منذ مشوار إسبانيا المخيب للآمال في كأس العالم، فشل في ترك بصمة ليخسر كوبي 3-0 وتركت الهزيمة الفريق في المركز السادس بعد أول جولة بالدور الثاني للمسابقة.

كما بدأ الاسباني الآخر توريس، الذي ترك اتليتيكو مدريد الشهر الماضي، بين البدلاء مع ناديه الجديد ساغان توسو، وشارك مهاجم ليفربول وتشيلسي السابق في بداية الشوط الثاني لكنه فشل في هز الشباك ليخسر فريقه الجديد 1 -0 أمام فيغالتا سينداي بعدما سجل تاكوما نيشيمورا هدف الفوز قرب النهاية.



ويحتل ساغان توسو المركز قبل الأخير بين 18 فريقا وسيضع أمله على تألق توريس مع سعيه لتجنب الهبوط. ويتصدر سانفريتشي هيروشيما الترتيب حاليا بفارق سبع نقاط عن طوكيو صاحب المركز الثاني.