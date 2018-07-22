جو هارت: أريد الرحيل النهائي عن مانشستر سيتي

أكد جو هارت حارس مرمى مانشستر سيتي أنه بحاجة لأن تكون خطوته المقبلة انتقالا نهائيا عقب فترتي إعارة بعيدا عن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سواء داخل إنجلترا أو خارجها.

وشارك الحارس البالغ عمره 31 عاما، الذي انضم إلى سيتي في 2006 بمباراتين رسميتين فقط مع النادي عقب تولي المدرب بيب غوارديولا المسؤولية في 2016 وأمضى الموسمين الماضيين معارا إلى تورينو الإيطالي ثم ويست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال هارت، الذي لم ينضم لتشكيلة إنجلترا في كأس العالم 2018 في روسيا للصحفيين: وافقت على الإعارة في اخر موسمين لأنني كنت بحاجة للمشاركة في كأس العالم. انظروا إلى أين أوصلني ذلك. أريد أن أصبح لاعبا مهما في النادي وأعتقد أن ذلك يمكن أن يحدث فقط عبر انتقال بعقد دائم. أحب كل بطولات الدوري وأظهرت ذلك بالفعل.

وزاد: ذهبت للدوري الإيطالي وأحببته. المهم هو اللعب وليس الدوري في حد ذاته. لا يوجد دوري سأرفضه. أنا منفتح على جميع العروض لكني أريد فعل ما هو صحيح بالنسبة لي في هذه المرحلة من مسيرتي.

ولعب هارت ضد بروسيا دورتموند السبت خلال معسكر سيتي التدريبي في الولايات المتحدة لسيتي لكن فرصته في المشاركة في المباريات الرسمية محدودة إذ يعد الخيار الثالث في الفريق خلف إيدرسون وكلاوديو برافو.

وجدد الحارس أيضا رغبته في اللعب لمنتخب إنجلترا مرة أخرى وزيادة رصيده من المباريات الدولية البالغ عددها حاليا 75، وقال: عمري 31 عاما ولا زلت صغيرا ولائقا بدنيا. أدرك أنني حصلت على العديد من الفرص. وفي الوقت نفسه أنا واقعي بشأن ما حدث وفيما تفكر فيه الناس الأكثر أهمية بشأني وينبغي تغيير هذه الآراء.