رسمياً.. برشلونة يلاقي أشبيلية في طنجة المغربية

أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الأحد أن بطولة كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وأشبيلية ستقام خارج البلاد للمرة الأولى في تاريخ المسابقة وتحديداً في المغرب يوم 12 أغسطس المقبل.



ودائما ما يرفع الستار عن الموسم الكروي الجديد في إسبانيا ببطولة كأس السوبر، التي تجرى بين الفريقين الفائزين ببطولتي الدوري والكأس، حيث جرت العادة على أن تقام البطولة من مباراتي ذهاب وعودة على ملعب الناديين المتنافسين.



وتوج برشلونة بالثنائية المحلية (الدوري الإسباني وكأس الملك) في الموسم المنقضي، وهو ما جعل الفريق الكتالوني يواجه أشبيلية، صاحب المركز الثاني في بطولة الكأس، وفقا للائحة البطولة.



وبدلا من أن يلعب الفريقان مباراتي ذهاب وعودة على ملعبي (كامب نو) معقل برشلونة، و(سانشيز بيزخوان) الخاص بأشبيلية، فإنها سوف تقام بمدينة طنجة المغربية على ملعب (ابن بطوطة) لأول مرة منذ انطلاق النسخة الأولى للمسابقة عام 1982.



وفي بيان نشره على موقعه الألكتروني الرسمي، أعلن اتحاد الكرة الإسباني إن المباراة ستجرى في أحد أحدث ملاعب البلد المجاور لإسبانيا حيث تبلغ طاقته الاستيعابية 45 ألف متفرج.



ويأتي هذا القرار بعد أن فشل الناديان في التوصل لاتفاق حول موعد لعب المباراتين على ملعبيهما.



وسيختتم برشلونة مبارياته الودية خلال معسكره الحالي استعدادا للموسم الجديد في الخامس من أغسطس القادم، في حين يشارك أشبيلية في الدور التمهيدي لبطولة الدوري الأوروبي.