لاتسيو مهتم بالحصول على خدمات شورله

يتطلع نادي لاتسيو الإيطالي للتعاقد مع الجناح الدولي الألماني السابق أندري شورله من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني بعدما أعلن الأخير أن لاعبه سيغادر صفوفه.



وأشارت تقارير صحفية في إيطاليا يوم الأحد إلى أن لاتسيو يسعى لضم شورله لتعويض رحيل فيليبي أندرسون إلى ويست هام يونايتد اللندني.



وكشف دورتموند أن غياب شورله عن قائمة الفريق في مباراته أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في افتتاح الكأس الدولية للأبطال بالولايات المتحدة جاء لانشغال اللاعب بمفاوضات رحيله إلى فريق آخر.



كان شورله قد انضم إلى دورتموند قادما من فولفسبورغ مقابل 30 مليون يورو في عام 2016 ، لكنه لم يقدم العروض المأمولة وسجل للفريق ثلاثة أهداف فقط في الدوري الألماني (بوندسليغا) خلال 33 مباراة.



ويتقاضى شورله أربعة ملايين و500 الف يورو كراتب سنوي في دورتموند ولكن لاتسيو يسعى لمنح اللاعب ثلاثة ملايين يورو فقط سنويا.