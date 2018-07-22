وصول سانشيز إلى بعثة يونايتد في أميركا

المصدر: لندن - د ب أ

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم السبت عن لحاق لاعب الوسط التشيلي الدولي أليكسيس سانشيز بمعسكر الفريق في لوس أنجلوس الأميركية.

وحصل سانشيز أخيرا على تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأميركية بعد محاولات كثيرة من جانب إدارة النادي، وغاب اللاعب (29 عاما)، عن بداية معسكر مانشستر لعدم حصوله على تأشيرة دخول لأميركا.

ولم يتم قبول طلب سانشيز لحصول على تأشيرة، وفقا للقانون الأميركي الذي يمنع منح تأشيرات لأي شخص اتهم بالاحتيال. وقد تلقى التشيلي عقوبة السجن 16 شهرا مع إيقاف التنفيذ في فبراير الماضي بسبب التهرب الضريبي في إسبانيا.

وغاب سانشيز عن المباراة الأولى ليونايتد بمعسكره الأميركي والتي تعادل خلالها أمام فريق كلوب أميركا المكسيكي بهدف لمثله بولاية أريزونا. ولكن مانشستر نشر تسجيل فيديو لسانشيز وهو يمنح توقيعه للجماهير على هامش معسكر الفريق في لوس أنجلوس.