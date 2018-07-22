المكسيكي ماركيز يشكر الجماهير ويودع كرة القدم

توجه المدافع المكسيكي المخضرم رافاييل ماركيز بالشكر إلى جماهير كرة القدم تزامنا مع اسدال الستار على مسيرته الكروية الحافلة، معرباً عن رضاه بشأن مسيرته التي امتد لـ22 عاما في الملاعب.



وكتب ماركيز (39 عاماً) في رسالة الوداع: لست نادما على أي شيء، لأن النجاح والكثير من الأخطاء علمتني أن أكون أفضل يوما بعد يوم دون أن اخشى ارتكاب الأخطاء وأن ابذل دائما قصارى جهدي.



وخاض اللاعب الملقب بالقيصر أخر مباراة له الشهر الماضي عندما التقى المنتخب المكسيكي مع نظيره البرازيلي في دور الستة عشر لمونديال روسيا، ليسجل مشاركته الخامسة في كأس العالم.



وكان ماركيز انهى مسيرته الاحترافية على مستوى الأندية قبل كأس العالم عبر بوابة أطلس، الفريق الذي ظهر معه في بداية مسيرته عام 1996.

وكان ماركيز عاد إلى صفوف فريق أطلس في 2015 بعد نحو 20 عاما من بدايته مع نفس الفريق.



وانضم ماركيز إلى قائمة المنتخب المكسيكي في بطولة كأس العالم 2018 رغم إدراج اسمه من قبل وزارة الخزانة الأمريكية ضمن لائحة من 21 شخصا و42 كيانا يفترض ارتباطهم بشبكة تجارة مخدرات.



وسجل ماركيز أيضا مسيرة حافلة مع موناكو وأيضا برشلونة الذي فاز معه بلقب الدوري الإسباني أربع مرات ولقب دوري أبطال أوروبا مرتين.