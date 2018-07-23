برشلونة يتخلص من البرازيلي دوغلاس

أعلن نادي برشلونة الإسباني انتقال لاعبه البرازيلي دوغلاس إلى سيفاسبور التركي حيث سيقضي معه العام المتبقي له في عقده مع النادي.



وانتقل دوغلاس إلى برشلونة في 2014 ولكنه لم يحظ بفرصة جيدة للمشاركة مع الفريق الكتالوني كما نال الانتقادات على مستواه في المباريات القليلة التي شارك فيها مع الفريق.

ولعب دوغلاس 3 مباريات مع برشلونة فقط، لكنه كان جزءاً من الفريق الذي حقق الثلاثية في الموسم الأول له والثنائية المحلية في الموسم الثاني وبطولتي السوبر الأوروبي وكأس أندية العالم.



وفي 2016، أعار برشلونة اللاعب إلى سبورتنغ خيخون حيث شارك معه في 21 مباراة وقدم خلالها عروضا متميزة ساهمت في انتقاله إلى بنفيكا البرتغالي على سبيل الإعارة أيضا لكنه خاض مع الفريق البرتغالي عشر مباريات فحسب.



وقبل بداية الموسم الجديد ، رأى إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة أن أفضل خيار هو انتقال اللاعب إلى سيفاسبور التركي الذي يلعب له أيضا المهاجم البرازيلي روبينيو.