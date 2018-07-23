بيريز: نضع أسس حاضر ومستقبل ريال مدريد

أكد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني أن النادي يضع حاليا الأسس والقواعد لحاضر ومستقبل الفريق في إشارة للتعاقدات التي يبرمها الفريق في الفترة الحالية.



وقدم الريال يوم الاثنين حارس مرماه الجديد الأوكراني الشاب أندري لونين (19 عاماً) في انتظار ضم حارس مرمى آخر هو البلجيكي المتألق تيبو كورتوا.



وأوضح بيريز ، لدى تقديم الحارس الأوكراني الشاب: نضع تدريجيا الأسس والقواعد لحاضر ومستقبل فريقنا. نريد دمج هذه الموهبة الشابة التي تمثل المستقبل.



وأشار بيريز إلى أن لونين كان هدفا لعدة أندية ولكن الحارس الشاب كان واضحا بشأن المكان الذي يريد الانضمام إليه. أظهر السبب في كونه أحد أعظم حراس المستقبل.



ورغم تقديم لونين ، لا يزال مصير الحارس الشاب مع الريال غامضا في ظل انتظار إبرام صفقة كورتوا في أقرب فرصة.



وقال لونين : أتعهد بتقديم كل ما بوسعي سواء في تطوير مستواي أو في الإسهام مع الفريق وأن أسعى دائما لتقديم الأفضل. أنتمي لقيم هذا النادي الحريص على العمل والمثابرة.وتعاقد لونين مع الريال بعقد يمتد ستة مواسم ليكون الحارس الرابع حاليا في قائمة الفريق.



ورغم هذا ، لا يزال الرهان الكبير لهذا المركز في صفوف الفريق من نصيب كورتوا حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي والمرشح بقوة للانضمام إلى الريال والذي كان أحد نجوم كأس العالم 2018 بروسيا. ويريد الحارس البلجيكي (26 عاماً) ترك تشيلسي إلى الريال من أجل الإقامة مع عائلته وابنته في العاصمة الإسبانية مدريد.



وما زال كورتوا مرتبطا مع تشيلسي بعقد لمدة عام واحد فقط وهو ما قد يدفع تشيلسي لبيعه في الأيام القليلة المقبلة للحصول على مقابل مالي من انتقاله للريال. ويعتزم الأخير ضم الحارس البلجيكي بمقابل لا يزيد على 30 مليون يورو



وقد يتسبب ضم كورتوا في إعادة النظر بترتيب الحراس في صفوف الفريق لاسيما وأنه سيكون المرشح الأول لحراسة مرمى الفريق على حساب الكوستاريكي كيلور نافاسا الذي تولى هذه المهمة في المواسم الأخيرة.