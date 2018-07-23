تشيلسي في مشكلة.. مدربه الجديد يدخن 80 سيجارة يومياً

يبحث نادي تشيلسي اللندني عن بناء غرفة خاصة في ملعب ستامفورد بريدج من أجل تمكين مدربه الإيطالي الجديد ماوريسيو ساري تدخين السجائر خلال المباريات وهو المشهور بتدخين 80 سيجارة يومياً.

وكان من المعروف عن المدرب الإيطالي العصبي تدخين السجائر على خط التماس خلال فترة تواجده مع نابولي، وكشفت تقارير إيطالية صحافية أن المصرفي السابق يدخن ما يصل إلى 80 سيجارة يومياً.

لكن المدرب الإيطالي يواجه مشكلة بسبب القوانين التي تجرم التدخين في بريطانيا، والصادر عام 2006 والذي يحظر التدخين في أماكن العمل والأماكن المغلقة وامتد ذلك إلى ملاعب كرة القدم ومدرجاتها.

ويريد تشيلسي أن يوفر بيئة مناسبة لمدربه الإيطالي الذي خلف أنطونيو كونتي، ولهذا تفكر إدارة النادي ببناء غرفة تدخين خاصة لساري داخل ملعب ستامفورد بريدج الخاص بالنادي الأزرق.



وكان نادي لايبزغ الألماني أول من فعل ذلك للمدرب الإيطالي عندما كان في نابولي، وحينها بنى له غرفة تدخين مؤقتة في غرف تبديل الملابس قبل مواجهتهما في بطولة الدوري الأوربي الموسم الماضي.



وسجل المهاجم الإسباني بيدرو رودريغيز هدفاً في مرمى بيرث غلوري ليحقق المدرب الإيطالي فوزه الأول مع تشيلسي، كما ظهر اللاعب جورجينيو المنتقل مع مدربه من نابولي بشكل مميز.



وتسبب انتقال جورجينيو إلى تشيلسي بإشعال الخلافات بين ساري والرئيس دي لورينتس الذي اتهم الأول بمحاولة تفكيك نابولي بعد رحيله.