حزب يميني: أوزيل دليل على فشل اندماج المهاجرين

اعتبر حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي اعتزال لاعب كرة القدم الألماني المنحدر من أصول تركية، مسعود أوزيل، اللعب دوليا مع المنتخب الألماني تجسيدا لمشكلات الاندماج.

وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب أليس فايدل يوم الاثنين: ببيان الاعتزال التقريعي أثبت مسعود أوزيل للأسف أنه نموذج نمطي للاندماج الفاشل لكثير من المهاجرين المنحدرين من ثقافة تركية-إسلامية.

وقال نائب رئيس الحزب جيورج باتسديرسكي إن وصف أوزيل لنفسه في بيان الاعتزال بأنه ضحية للعنصرية: غير صادق وسخيف، وقال: لقد أخفق عندما سمح بتصويره مع الرئيس التركي أردوغان، مضيفا أنه من الخطأ وصف الانتقاد المبرر لهذا الفعل بالعنصرية، مشيرا إلى أن أوزيل غير قادر على ما يبدو على نقد الذات.

يذكر أن أوزيل أثار جدلا واسعا وموجة من الانتقادات عقب التقاطه صورة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مايو الماضي. واتهم أوزيل وسائل إعلام ألمانية بإثارة "حملة دعائية يمينية" ضده.

وكان أوزيل أعلن مساء الأحد اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب ألمانيا، موجها اتهامات عنصرية غير مسبوقة ضد رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم راينهارد غريندل وقادة آخرين في الاتحاد.

وفي بيان نشره على عدة أجزاء أمس، كتب أوزيل المولود في ألمانيا والمنحدر من أصول تركية: في نظر غريندل ومساعديه أنا ألماني عندما نكسب، لكني أصبح مهاجرا عندما نخسر. لا ينبغي بعد الآن السماح بعمل أفراد ذوي خلفيات عنصرية تمييزية في أكبر اتحاد كرة قدم في العالم، الذي يضم لاعبين منحدرين من عائلات ذات أصول مختلفة.