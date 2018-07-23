فابريغاس: لاعبو تشيلسي مطالبين بالتأقلم مع ساري

قال سيسك فابريغاس لاعب وسط تشيلسي أن لاعبي فريقه عليهم التأقلم سريعا على أسلوب لعب المدرب الجديد ماوريسيو ساري الذي يسعى لتغيير شكل الفريق اللندني قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحل ساري محل مواطنه الايطالي أنطونيو كونتي في قيادة تشيلسي هذا الشهر ويعرف عنه تفضيله اللعب بطريقة هجومية مثلما كان يفعل في ناديه السابق نابولي.

وأبلغ فابريغاس موقع تشيلسي على الإنترنت: جلب طريقة مختلفة وأسلوب لعب مختلفا ونحن بحاجة للتأقلم عليه. وأحد التغييرات التي أجراها ساري هي التخلي عن أسلوب كونتي المفضل في اللعب بثلاثة مدافعين من أجل اللعب بأربعة وقال سيسك إن الفريق اللندني، الذي يقوم بجولة في أستراليا حاليا يتأقلم معها.

وقال فابريغاس قبل مواجهة بيرث غلوري الأسترالي: نحتاج إلى وقت من أجل التأقلم مرة أخرى على اللعب بأربعة في الخلف لكني أعتقد أننا لاعبين أذكياء وسنحاول التأقلم بأقصى سرعة ممكنة، فاللاعبون الموجودون هنا بالإضافة إلى الشبان أبلوا بلاء حسنا في محاولة التأقلم سريعا وأتمنى أن نبدأ اليوم في رؤية عدة أشياء من التي يريدها المدرب منا.

ويبدأ تشيلسي مشواره في الموسم الجديد بمواجهة مانشستر سيتي بطل الدوري في مباراة درع المجتمع في الخامس من أغسطس ثم يحل ضيفا على هدرسفيلد تاون في مباراته الافتتاحية في الدوري بعد ستة أيام أخرى.