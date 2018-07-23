هونيس: أوزيل اختبأ خلف الصورة.. هو فاشل

شن أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم هجوما حادا ضد مسعود أوزيل لاعب خط وسط أرسنال الإنجليزي الذي أعلن يوم الأحد اعتزاله اللعب الدولي مع المنتخب الألماني، بعد موجة الانتقادات التي طالته بسبب صوره مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال هونيس في تصريحات للصحافيين يوم الاثنين قبل سفر بايرن إلى الولايات المتحدة لجولته الاستعدادية للموسم: "إنني سعيد بأن الأمر كله قد انتهى، إنه يلعب بحماقة منذ أعوام".

وأضاف أن آخر لعبة ناجحة لأوزيل كانت قبل كأس العالم 2014، "والآن يخفي نفسه وعروضه المتواضعة خلف هذه الصورة".

وكان أوزيل قد توج ضمن صفوف المنتخب الألماني بكأس العالم 2014 بالبرازيل، ثم خرج معه من دور المجموعات بمونديال روسيا الذي اختتم قبل أيام بتتويج فرنسا.

وأعلن أوزيل يوم الأحد اعتزاله اللعب دوليا على خلفية الانتقادات الحادة التي وجهت إليه بسبب صوره مع الرئيس التركي.

وكتب أوزيل عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": إنه أمر ثقيل على قلبي، فبعد كثير من الاعتبارات في ظل الأحداث الأخيرة، فإنني لن أعود للعب مع ألمانيا على المستوى الدولي بعدما انتابني شعور بالعنصرية وعدم الاحترام.

وفي ثالث بيان له على تويتر، كشف أوزيل بالتفصيل عن معاناته من سوء معاملة اتحاد الكرة الألماني، وغضبه الشديد من راينهارد غريندل رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم.

وواصل أوزيل، وهو من أصول تركية، هجومه على جريندل، حيث قال "لن أكون بعد الآن كبش الفداء لعدم كفاءته وعجزه عن القيام بعمله بشكل صحيح".

وقال ثيو زفانتسيجر الرئيس السابق للاتحاد الألماني، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه شعر "بحزن عميق" إزاء قرار أوزيل.

وقال زفانتسيغر: عندما يصل الأمر إلى نزاع، يجب أن يسوى هذا النزاع وبأقصى سرعة من خلال المناقشات. الاتحاد الألماني لم يقم بذلك قبل كأس العالم لسبب أو لآخر، لذلك عاد الحدث للمشهد مرة أخرى بسبب أخطاء في التواصل، حدث شيء ما كان ليفترض أن يحدث أبدا مع المهاجرين، لا يجب أن يشعروا بأنهم مواطنون درجة ثانية بين الألمان.

وقال هارالد شتينغر، المتحدث السابق باسم الاتحاد الألماني، إن على جريندل أن يترك منصبه.

وقال شتينغر في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": غريندل كان ولا يزال أسوأ رئيس رأيته في الاتحاد الألماني. إذا كان أمينا عليه أن يدرك أن وقته في رئاسة الاتحاد انتهت.

وعلق جيروم بواتينغ زميل أوزيل السابق بالمنتخب، عبر تويتر قائلا "كان أمرا مبهجا أخي" ، وكتب كلمة "أخي" باللغة التركية، وقد أرفق التغريدة بوسم "هاشتاغ" لكل من بطولتي أوروبا للشباب تحت 21 عاما وكأس العالم 2014، اللتين شهدتا تتويج اللاعبين معا ضمن صفوف المنتخب.