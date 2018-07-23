بارما يفلت من الهبوط.. ويتلقى عقوبة خصم نقاط

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، يوم الاثنين، أن بارما الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى لن يجري إقصاؤه من المسابقة في الموسم المقبل لكنه سيخضع لخصم خمس نقاط من رصيده، في إطار قضية تلاعب بنتائج المباريات.

وأوقف المهاجم المخضرم إيمانويلي كالايو لمدة عامين، بعد أن اتضح أنه وجه رسائل إلى لاعبين من فريق منافس يطلب فيها التهاون في مباراة حاسمة، في إطار عملية تلاعب.

وأعلن نادي بارما أنه سيستأنف ضد العقوبة، ووصفت الحكم بأنه "مبالغ فيه وغير عادل ولا يتماشى مع القرارات المعلنة مؤخرا من قبل المحكمة الرياضية".

وكان كالايو (36 عاماً) قد وجه رسائل عبر تطبيق "واتساب" إلى اثنين من لاعبي فريق سبيزيا في مايو الماضي، حيث طالبهما بعدم الجدية الشديدة في الدفاع خلال مباراة الفريقين بدوري الدرجة الثانية، والتي انتهت بفوز بارما وحسم صعوده إلى الدرجة الأولى. وكان كالاي لاعبا في سبيزيا وقد ادعى أن الرسائل الموجهة لزملائه السابقين كانت على سبيل المزاح.

وتجدر الإشارة إلى أن بارما كان ضمن الفرق البارزة محليا وأوروبيا في التسعينيات من القرن الماضي ، لكنه أعلن إفلاسه في 2015 وتقرر هبوطه إلى الدرجة الرابعة.

وفي الأعوام الماضية حقق بارما إنجازا غير مسبوق في تاريخ الأندية الإيطالية، حيث تدرج في مسابقات الدوري تواليا حتى حسم صعوده للدرجة الأولى.