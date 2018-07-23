11 لاعباً مغربياً ينشطون في الدوري الإسباني

يعود الأداء الرائع الذي قدمه المنتخب المغربي ضد إسبانيا في المونديال الأخير إلى تواجد 11 لاعباً مغربياً في الدرجتين الأولى والثانية الإسبانية، يأتي آخرهم سفيان بوفال الذي انضم إلى صفوف سيلتا فيغو مؤخراً.

ويتوزع لاعبو أسود الأطلس على 5 أندية في دوري الدرجة الأولى الإسباني، وهي سيلتا فيغو، ريال بيتيس، خيتافي، جيرونا وليغانيس.

فنبيل الزهر سيستمر في صفوف ليغانيس حتى 2022 بعدما مددت إدارة النادي العاصمي عقده مؤخراً، وخيتافي الذي يعد أحد نوادي العاصمة مدريد ينشط في صفوفه لاعب الوسط فيصل فجر، إضافة إلى الوافد الجديد أيوب عبو خريج مدرسة لاماسيا الشهيرة.

ويدافع زهير فضال عن ألوان بيتيس منذ الموسم الماضي، ويحمي ياسين بونو مرمى جيرونا.

وفي الدرجة الثانية، يملك ملقة أربعة لاعبين وهم الوافد الجديد الحارس منير المحمدي المتألق مع أسود الأطلس في مونديال روسيا، إضافة للثلاثي يوسف النصيري وعدنان تيغادويني وبدر بولهرود اللاعب السابق للفتح الرباطي، وفي ألميريا ينشط أحد المهاجمين المغاربة الواعدين هشام خلوة.

ومن المحتمل انتقال عادل تاعرابت إلى هذه الأسماء بعدما قربته تقارير صحافية مغربية وإسبانية من نادي ليغانيس لخلافة مواطنه نور الدين أمرابط المنتقل إلى النصر السعودي.