أوسمانوف ينوي بيع حصته في أرسنال

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الثلاثاء نقلا عن مصادر مقربة من الملياردير الروسي أليشر أوسمانوف أن الأخير يبحث مسألة بيع حصته البالغة 30 في المئة من اسهم نادي أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وكان أوسمانوف قد تقدم بعرض بقيمة 1.3 مليار دولار للاستحواذ على حصة ستان كرونكي صاحب أغلبية أسهم النادي الإنجليزي. ويستحوذ الأمريكي كرونكي على 67 في المئة من أسهم النادي.



لكن مجموعة كرونكي سبورتس أند انترتاينمنت البريطانية التابعة لكرونكي أكدت أن اسهمها في النادي الانجليزي ليست للبيع.



ووفقا للمصادر ذاتها، فان اوسمانوف فقد أي أمل في الاستحواذ على النادي بأكمله، ولم يتم الوصول لمسؤولي أرسنال او أي ممثل عن أوسمانوف على الفور للتعليق.