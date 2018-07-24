زلاتكو مرشح لجائزة أفضل مدرب في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الثلاثاء قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب لعالم 2018 وجاء ضمن القائمة بطل العالم ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا وزين الدين زيدان بطل دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد وزلاتكو داليتش الذي قاد منتخب كرواتيا لبلوغ نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها.



القائمة ضمت أيضا اسم روبرتو مارتينز الفائز مع منتخب بلجيكا بالمركز الثالث في كأس العالم وجاريث ساوثجيت الذي قاد منتخب إنجلترا للمركز الرابع في المونديال.



وتضمنت القائمة أيضا اسم ستانيسلاف شيرشيسوف الذي صعد بمنتخب روسيا لدور الثمانية لكأس العالم. وجرى ترشيح اسم زيدان مجددا بعدما فاز بجائزة أفضل مدرب في العام الماضي.



وانضم ماسيميليانو اليجري مدرب يوفنتوس وبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي وارنستو فالفيردري مدرب برشلونة ودييجو سيميوني الفائز مع اتلتيكو مدريد بلقب الدوري الأوروبي ويورغن كلوب الذي قاد ليفربول لوصافة دوري أبطال أوروبا، إلى قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم.