فولهام يتعاقد مع الحارس الإسباني فابري

أعلن الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء إنه تعاقد مع الحارس الإسباني فابريسيو أغوستو راميريز "فابري" من بشيكتاش التركي لمدة ثلاث سنوات.



وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن فولهام دفع نحو خمسة ملايين جنيه إسترليني للتعاقد مع الحارس البالغ من العمر 30 عاما والذي خرج بشباك نظيفة 12 مرة في 34 مباراة بالدوري مع بشيكطاش الموسم الماضي. ويملك النادي اللندني أيضا خيارا لتمديد التعاقد لعام آخر.



وقال فابري لموقع النادي على الإنترنت: السعادة لا تسعني باللعب في الدوري الممتاز عبر بوابة فولهام، وكل الأجواء إيجابية بالنسبة لي وأرغب في الخروج بأقصى استفادة من هذه التجربة.



وسيعود فابري للتعاون مع مدرب حراس المرمى في فولهام خوسيه سامبادي كاريرا الذي سبق أن عمل تحت قيادته في ديبورتيفو لاكورونيا. ويستهل فولهام مشواره في الدوري الممتاز بمباراة على أرضه أمام كريستال بالاس في 11 اغسطس.