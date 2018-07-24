كلوب: حان الوقت للفوز بالألقاب مع ليفربول

قال الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إنه حان الوقت ليعتلي الفريق منصات التتويج بالألقاب من جديد.

وأجرى ليفربول استثمارات كبيرة في سوق الانتقالات بعد أن وصل في الموسم الماضي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وأنهى الموسم في المركز الرابع بالدوري الإنجليزي الممتاز.

فقد أنفق ليفربول أكثر من 170 مليون جنيه إسترليني في صفقات اللاعبين، ومن بينها صفقة قياسية في تاريخ حراس المرمى تمثلت في تعاقده مع الحارس أليسون من روما الإيطالي مقابل 67 مليون إسترليني، حيث يتطلع ليفربول إلى التتويج للمرة الأولى منذ سبعة أعوام.

ومنذ تولي كلوب تدريب ليفربول في أكتوبر 2015، خسر الفريق ثلاث مباريات نهائية لكأس الرابطة والدوري الأوروبى ودوري البطال، وتواصل انتظاره للتتويج مجددا بالدوري الإنجليزي، الذي لم يفز به منذ 28 عاما.

ويدرك يورغن كلوب حجم الضغوط التي سيواجهها الفريق من أجل إنهاء فترة الصيام عن التتويج.

وقال كلوب في تصريحات للصحافيين يوم الاثنين على هامش جولة الفريق بالولايات المتحدة استعدادا للموسم الجديد: ستكون هذه هي الخطوة المقبلة ونحن بحاجة للاستعداد لذلك، أدرك حجم التوقعات وهذا أمر طبيعي للغاية. أنا واثق من قدرتنا على البناء فوق ما قدمناه في الموسم الماضي، هذا ما سنفعله مجددا. ليس لدي أي شكوك في الأسس التي وضعناها أو فيما سنقدمه مجددا.

وانضم الحارس البرازيلي أليسون إلى نابي كيتا وفابينيو وشيردان شاكيري في قائمة الأسماء الكبيرة الوافدة إلى ليفربول استعدادا للموسم المقبل.

وقال كلوب: واثق بنسبة 100 بالمئة بأن اللاعبين الجدد سيعززون قوتنا. الفرق الأخرى بالطبع ستنشط في سوق الانتقالات أيضا. ولن تكون أضعف مما كانت عليه في العام الماضي، نتوقع المزيد من جانبنا. سنتنافس مجددا على الدوري ونكافح في كل منافسة على كأس، ولكن هذا لا يعني أنه بإمكاني أن أقول الآن هنا إننا سنفوز، لكن ما يمكنني التأكيد عليه بنسبة 100 بالمئة أننا لدينا أعلى درجات الطموح.

ويستهل ليفربول مشواره في الموسم المقبل بالدوري الإنجليزي بلقاء ويست هام في 12 أغسطس.