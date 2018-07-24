مورينيو: على بوغبا أن يقدم أفضل ما لديه

يعتقد جوزيه مورينيو أن أجواء كأس العالم لكرة القدم ساعدت على إخراج أفضل ما لدى بول بوغبا ويرغب مدرب مانشستر يونايتد في أن يظهر لاعب الوسط الفرنسي نفس التركيز والقوة مع ناديه المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشعل اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، والذي انتقل ليونايتد قادما من يوفنتوس في 2016 في صفقة قياسية عالمية في ذلك الوقت، أجواء الدوري الإنجليزي الممتاز بلمحات من مهاراته المميزة لكن عدم اتساق مستواه شكل مصدر إحباط للجماهير.

وكثيرا ما تعرض بوغبا لانتقادات بسبب عروضه مع يونايتد الموسم الماضي لكنه قدم مستويات مميزة في روسيا وقاد خط وسط فرنسا إلى جانب نغولو كانتي وسجل في النهائي لتتوج فرنسا باللقب للمرة الثانية في تاريخها.

وقال مورينيو لشبكة إي.اس.بي.إن: لا أعتقد أن الأمر يتعلق بنا لإخراج أفضل ما لديه. يجب عليه هو أن يقدم أفضل ما لديه، أعتقد أن كأس العالم هو البيئة المناسبة للاعب مثله ليقدم أفضل ما لديه، لماذا؟ لأنها تمتد لشهر ولا يمكنك أن تفكر خلالها سوى في كرة القدم. عندما يكون مع فريقه في معسكر التدريب، فإنه يصبح معزولا تماما عن العالم الخارجي ويكون كافة التركيز على كرة القدم. اللعبة هي الوحيدة التي تمثل الحافز للاعبين. على مدار موسم كامل، تمر بك مباراة كبيرة وأخرى صغيرة وثالثة متواضعة وقد تفقد تركيزك..ثم تأتي مباراة كبيرة أخرى.

وقال مورينيو إنه من السهل على أي لاعب أن يحسن من مستواه مع تقدم فريقه في كأس العالم.

وأضاف: في كأس العالم، فإن الاتجاه الخاص بالمشاعر والمسؤولية والقرارات الكبيرة يبدو في تصاعد مستمر...أنت في دور المجموعات ثم في دور 16 يليه دور الثمانية وقبل النهائي والنهائي. هذا يغذي الحافز. هذا يزيد من تركيز أي لاعب. لذا فإنني أعتقد أن هذه أنسب بيئة بالنسبة له.