وولفرهامبتون يضم البرتغالي جواو موتينيو إلى صفوفه

المصدر: لندن - د ب أ

أعلن نادي وولفرهامبتون الصاعد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء تعاقده مع لاعب الوسط البرتغالي الدولي جواو موتينيو من صفوف موناكو.

وكلفت الصفقة خزينة وونلفرهامبتون 5 ملايين جنيه إسترليني. ويعد موتينيو، 31 عاما، ثالث أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ منتخب البرتغال برصيد 113 مباراة دولية متأخرا عن كريستيانو رونالدو الذي خاض 154 مباراة ولويس فيغو الذي شارك في 127 مباراة دولية.

وبدأ موتينيو مسيرته في سبورتينغ لشبونة قبل انتقاله لبورتو في 2010. وقضى موتينيو ثلاثة أعوام ناجحة مع بورتو وفاز بلقب الدوري البرتغالي في 2011 و2012 و2013 بجانب الفوز بلقب الدوري الأوروبي وكأس البرتغال في 2011.

وانضم موتينيو إلى موناكو في 2013 مقابل 21.5 مليون إسترليني وسجل 11 هدفا خلال 211 مباراة مع النادي الفرنسي وقاده للقب الدوري في 2017.