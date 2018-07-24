"الكلاسيكو" الإسباني يقام في أكتوبر ومارس 2019

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء، عن برنامج دوري الدرجة الأولى لموسم 2018-2019، والذي أوقع الغريمين برشلونة حامل اللقب وريال مدريد بطل أوروبا في مواجهتين ذهابا على ملعب "كامب نو " في 28 أكتوبر المقبل، وإيابا في مدريد على ملعب "سانتياغو برنابيو" في 3 مارس 2019.

ويستقبل برشلونة الفريق العاصمي في المرحلة العاشرة، في الكلاسيكو الأول ضمن الليغا والذي يعد أشهر مواجهة عالمية على صعيد الأندية.

ويخوض ريال مدريد، بطل أوروبا في السنوات الثلاث الأخيرة، مباراة الإياب على ملعبه ضمن المرحلة 26 من الدوري الذي يختتم في 19 مايو. ويستهل برشلونة الموسم عندما يستقبل ألافيس، فيما يستضيف ريال مدريد ضمن المرحلة الأولى خيتافي في 19 أغسطس.

وبدوره، يقوم أتلتيكو مدريد، وصيف بطل الموسم الماضي، بزيارة صعبة إلى ملعب فالنسيا رابع الموسم الأخير. ويقام ديربي مدريد بين ريال وأتلتيكو في 30 سبتمبر ضمن المرحلة السابعة في سانتياغو برنابيو، و10 فبراير ضمن المرحلة 23 في ملعب واندا متروبوليتانو.

ويقام نهائي مسابقة كأس الملك في 25 مايو من دون تحديد الملعب المضيف.