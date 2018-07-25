أتليتكو يضم البرتغالي جيلسون مارتينز بعد حادثة سبورتينغ

المصدر: مدريد - د ب أ

أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني لكرة القدم عن تعاقده مع لاعب الوسط البرتغالي جيلسون مارتينز (23 عاما)، بعقد يمتد لخمسة مواسم.

وأوضح النادي، في بيان له يوم الأربعاء، سيواجه مارتينز التحدي الجديد بقميصنا.

وترك مارتينز فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي بعد فسخ العقد بالاتفاق المتبادل وذلك بعد التعدي الذي شهده مران الفريق من قبل عدد من جماعات المشجعين "الألتراس".

وذكر أتليتكو مدريد: أضفنا موهبة وقوة ضاربة هائلة لفريقنا. يمتلك مارتينز إمكانيات تجعله خطرا هائلا على دفاع المنافسين ودعما كبيرا لزملائه بالفريق. وخاض مارتينز 140 مباراة مع سبورتينغ سجل خلالها 27 هدفا.