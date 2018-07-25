اتحاد القدم الروسي: تشيريتشوف مستمر في منصبه

المصدر: موسكو - د ب أ

أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم، يوم الأربعاء، أن المدير الفني ستانيسلاف تشيريتشوف سيقود المنتخب الروسي في بطولة أمم أوروبا 2020، بعد النجاح الذي حققه مع الفريق في بطولة كأس العالم 2018.

وقال نيكيتا سيمونيان، نائب رئيس الاتحاد الروسي لوكالة الأنباء الروسية "تاس" : بالطبع، تشيريتشوف سيستمر في منصبه.

ولم تعط وكالة "تاس" أية تفاصيل حول شروط العقد الجديد للمدرب، الذي تولى تدريب الفريق في 2016.

ورحب بافيل كولوبكوف وزير الرياضة، بهذا القرار، خاصة وأن المنتخب الروسي تحت قيادة تشيريتشوف فاجأ الجميع وتأهل لدور الثمانية بكأس العالم. وقال : إنه القرار الصحيح لهذا السبب.