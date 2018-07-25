برايتون يتعاقد مع الإيراني جهانبخش من ألكمار الهولندي

تعاقد برايتون آند هوف ألبيون مع علي رضا جهانبخش جناح ألكمار في صفقة قياسية للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء.

ووقع اللاعب الدولي الإيراني البالغ من العمر 24 عاما على عقد لخمس سنوات ليصبح ثامن صفقة جديدة يبرمها برايتون قبل انطلاق الموسم الجديد.

ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن برايتون وافق على دفع 17 مليون جنيه إسترليني، مقابل الحصول على خدمات جهانبخش ليحطم الرقم القياسي السابق للنادي والبالغ 14 مليون جنيه إسترليني حين تعاقد مع المهاجم يورغن لوكاديا من أيندهوفن في يناير.

وقال كريس هيوتون مدرب برايتون في بيان: علي من اللاعبين الذين أثاروا اعجابنا وتابعناه لفترة طويلة. يجيد اللعب في أكثر من مركز وهو ما يزيد خياراتنا الهجومية، يمكنه اللعب على الجناحين أو في مركز لاعب الوسط الهجومي وأتطلع كثيرا للعمل معه.

وحصل جهانبخش على لقب هداف الدوري الهولندي الموسم الماضي حيث سجل 21 هدفا في 33 مباراة مع ألكمار. ولعب 41 مباراة مع إيران وخاض كل مبارياتها الثلاث في دور المجموعات بكأس العالم في روسيا.