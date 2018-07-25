غوارديولا: ليفربول أنفق الكثير بعدما رفعنا سقف الطموحات

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه ليس مندهشا من إنفاق المنافس ليفربول مبالغ كبيرة في سوق الانتقالات بعد أن رفع فريقه السقف في الموسم الماضي.

واستغل فريق المدرب يورغن كلوب زيادة الموارد بعد بيع فيليب كوتينيو إلى برشلونة في يناير الماضي لينفق بقوة على الصفقات ودفع مبلغا قياسيا بالنسبة لحارس مرمى للتعاقد مع البرازيلي أليسون الأسبوع الماضي.

وضم نابي كيتا وفابينيو لدعم خط الوسط، كما عزز خياراته الهجومية بالتوقيع مع شيردان شاكيري جناح سويسرا.

ولم ينتقد غوارديولا، الذي أنفق ناديه مبالغ طائلة منذ تولى القيادة في 2016 وفاز بلقب الدوري بعد جمع 100 نقطة وهو رقم قياسي، منافسه كلوب قبل مباراة ودية بينهما في نيويورك يوم الأربعاء.

وقال في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء: كل فريق يفعل ما يؤمن به وأتفهم هذا. عندما يرى ليفربول أنه بحاجة للإنفاق لجلب هؤلاء اللاعبين فهذا لأنه يعتبر ذلك في مصلحته، في الموسم الماضي رفعنا المستوى في الدوري وحققنا 100 نقطة، وكل فريق يبذل أقصى ما بوسعه للتحسن.

وتفوق سيتي بهذا الرصيد القياسي بفارق 19 نقطة عن مانشستر يونايتد الوصيف و25 نقطة عن ليفربول الذي أنهى الموسم بالمركز الرابع. وعزز سيتي صفوفه بضم المهاجم الجزائري رياض محرز من ليستر سيتي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، وبدا غوارديولا راضيا عن تشكيلته الحالية.

وقال: سنقرر لاحقا لكن تشكيلتنا الحالية جيدة بما يكفي. نملك لاعبين في كل مركز وسنرى في الأيام المقبلة إن كنا سنضم لاعبا جديدا أو سننتظر.

ويستهل فريق غوارديولا الموسم الجديد من الدوري بمواجهة أرسنال يوم 12 أغسطس.