ليفركوزن يطمئن الجماهير حول وضع بلعربي الصحي

المصدر: دوسلدورف - د ب أ

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، يوم الأربعاء، مغادرة مهاجمه كريم بلعربي المستشفى بعد الاطمئنان على حالته عبر الفحوص التي خضع لها، إثر سقوطه خلال مباراة ودية للفريق يوم الثلاثاء.

وأوضح النادي في بيان أن الأطباء أعلنوا "بعد فحوص دقيقة واختبارات مكثفة" أن سبب انهيار اللاعب خلال المباراة "هو الإجهاد البدني الشديد وسط درجات حرارة عالية."

وأقيمت المباراة وسط الموجة الحارة التي تشهدها ألمانيا حاليا حيث تجاوزت درجة الحرارة 30 درجة مئوية.

وكان بلعربي، 28 عاما، قد سقط أرضا خلال المباراة الودية لليفركوزن أمام فوبرتال "بسبب الإرهاق" حسب ما ذكره النادي، عقب استبداله.

وقضى بلعربي الليلة في المستشفى للخضوع للفحوص الطبية والاطمئنان على حالته وكذلك معرفة سبب سقوطه، وقد أعلن الأطباء أنه بحال جيد، لكنه سيحصل على راحة من تدريبات الفريق لأيام.

وقال هايكو هيرليش المدير الفني لليفركوزن إن اللاعب لم يتناول ما يكفي من السوائل وسط هذا الطقس.

وفاز ليفركوزن بالمباراة الودية بهدفين سجلهما ليون بيلي وكوبا بيدنارسزيك، ويستهل مشواره في الموسم الجديد للدوري الألماني "بوندسليغا" بمواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ في 25 أغسطس.