ماتا: إنريكي سيعيدني إلى قائمة إسبانيا

يبدو خوان ماتا لاعب وسط مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم متفائلاً بشأن إحياء مسيرته الدولية مع منتخب إسبانيا عقب تعيين لويس إنريكي مدربا جديدا للفريق في وقت سابق هذا الشهر.

وكان اللاعب البالغ من العمر 30 عاما جزءا من تشكيلة إسبانيا التي حققت الفوز بلقب كأس العالم 2010 وبطولة أوروبا 2012 لكنه خاض آخر مباراة دولية له ضمن 41 مع منتخب إسبانيا في لقاء ودي في نوفمبر 2016.

وجرى استبعاد ماتا من تشكيلة إسبانيا لخوض نهائيات كأس العالم 2018 لكنه يأمل في قلب حظوظه تحت قيادة إنريكي المدرب السابق لبرشلونة.

وقال ماتا لشبكة إي.اس.بي.ان التلفزيونية: أنا محبط لعدم الذهاب لنهائيات كأس العالم، لكن وبغض النظر عن أي شيء، فقد كنت أتمنى لهم الفوز. تغيرت الأمور الآن.هناك مدرب جديد..لويس إنريكي...أنا سعيد ثانية بشأن إمكانية العودة للعب مع الفريق. أريد أن أعود للعب ثانية. سأحاول خوض أكبر عدد ممكن من المباريات مع المنتخب.

ويعتقد ماتا أن ظهور جيل جديد إلى جانب وجود لاعبين من أصحاب الخبرة سيدفع إسبانيا نحو إنجازات جديدة في المستقبل، وقال: أنا سعيد حقا لهذا وأعتقد أن المستقبل لا يزال مشرقا بالنسبة لإسبانيا. لدينا مجموعة من اللاعبين الصاعدين من صغار السن. لديهم المستوى الذي يؤهلهم للمنافسة، كما أن لدينا بعض اللاعبين الكبار الذين شاركوا مع المنتخب لعدة سنوات. لدينا الخبرة لذا فإن هذا يمثل مزيجا جيدا. يحدوني الأمل أن يكون مستقبل الكرة الإسبانية جيدا.

ويشارك ماتا حاليا مع يونايتد في الجولة التي تسبق الموسم في الولايات المتحدة حيث سيواجه فريق المدرب جوزيه مورينيو منافسه ميلان الإيطالي في كأس الأبطال الدولية يوم الخميس.