11 صفقة في فريق المليار باوند لكرة القدم

إذا وجدت نفسك تعيش في سوازيلاند أو توغو أو ليسوتو في إفريقيا أو أبصرت النور في قرغيزستان وطاجكستان ومنغوليا في آسيا فأنت ربما ستشعر بالتعاسة عندما تعلم أن قيمة الدخل المالي لكل واحدة من هذه الدول في آخر 12 شهرا تساوي 11 لاعبا لكرة القدم.

939 مليون جنيه إسترليني هي قيمة شراء اللاعبين الذين يشكلون حاليا فريقا يضم بعضا من أغلى الصفقات في اللعبة، فبعد إكمال ليفربول ضم حارس المرمى أليسون مقابل 67 مليون باوند، يضم خط الدفاع 3 لاعبين مع مانشستر سيتي هم الفرنسي ميندي والإنجليزي والكر والإسباني لابورتي إلى جانب الهولندي فان دايك مع ليفربول كذلك وبمجموع يقارب 227 مليونا و850 ألف جنيه إسترليني.

ولأن التشكيلة المفترضة تلعب بطريقة 4 - 3 - 3 فإن خط الوسط تصل قيمة تعاقداته إلى 274 مليون جنيه إسترليني ويضم الفرنسي بوغبا والبرازيلي كوتينيو إلى جانب الكولومبي رودريغيز عندما انتقل إلى ريال مدريد، ويصل المبلغ إلى 426 مليون جنيه إسترليني في ثلاثي الهجوم مع مبابي ونيمار ورونالدو والحصيلة النهائية لـ11 لاعبا هي 994 مليونا و650 ألف جنيه إسترليني أو مليار، لكن هذه المعطيات المالية وإن كانت تزيد فرصتك بالفوز في المباراة لكنها لا تضمن لك الانتصار كما قال الهولندي الراحل يوهان كرويف الذي كان مبلغ انتقاله 900 ألف باوند إلى برشلونة قبل 40 عاما بمثابة رقم قياسي عالمي.