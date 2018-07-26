أتليتكو يضم جوني ويعيره إلى وولفرهامبتون

قال نادي أتليتكو مدريد وصيف بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إنه تعاقد مع المدافع الإسباني جوني كاسترو أوتو من سيلتا فيغو وأعاره على الفور إلى ولفرهامبتون واندررز الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أتليتكو في بيان يوم الأربعاء: توصل أتليتكو مدريد وسيلتا فيغو إلى اتفاق بشأن انتقال جوني كاسترو إلى نادينا، وقع المدافع، 24 عاما، على عقد حتى 2024 وأعير إلى وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك كاسترو في 183 مباراة مع سيلتا فيغو وساعده في الوصول إلى الدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي في 2017 عندما خرج أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي. ولعب كاسترو بقميص منتخب بلاده للناشئين تحت 19 و21 عاما.

وذكر النادي الإنجليزي في بيان أن: أوتو أكمل أوراق انضمامه إلى وولفرهامبتون يوم الأربعاء، وقد يشارك في أولى مباريات الفريق في الموسم الجديد ضد إيفرتون يوم 11 أغسطس.

وعاد وولفرهامبتون للدوري الممتاز بعد غياب 6 مواسم.