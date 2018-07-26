السويسري شار يعزز دفاع نيوكاسل

أتم نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع اللاعب السويسري فابيان شار لمدة ثلاث سنوات قادما من نادي ديبورتيفو لاكورونا.

وأفادت شبكة "سكاي" الرياضية أن نيوكاسل قام بتفعيل بند الشرط الجزائي في عقد اللاعب المقدر بـ3 ملايين جنيه استرليني ليصبح رابع صفقة يبرمها رافايل بينيتيز مدرب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال شار للموقع الرسمي للنادي على الإنترنت: سعيد للغاية لتواجدي هنا. إنه نادٍ كبير للغاية بالنسبة لي. لديه اسم كبير، وهذه فرصة ذكية بالنسبة لي، أتمنى أن أبدأ التدريبات قريبا، أتطلع لكل شيء قادم. في هذه اللحظة، أريد أن أبدأ فقط.

وترك شار (26 عاما)، فريق بازل من أجل الانضمام إلى هوفنهايم في 2015 حيث خاض 30 مباراة قبل أن ينتقل إلى ديبورتيفو في العام الماضي.

ولعب شار 42 مباراة دولية مع المنتخب السويسري، وكان سببا رئيسيا في وصول الفريق لدور الستة عشر خلال منافسات كأس العالم 2018 بروسيا.

من جانبه قال بينيتيز: سعيد للغاية بالترحيب بفابيان، إنه لاعب دولي قدم أداء جيدا في كأس العالم ولديه خبرة كبيرة. إنه يضيف منافسة في مركزه، وهذا شيء إيجابي للفريق.

ويستهل نيوكاسل حملته في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم بمواجهة توتنهام يوم 11 أغسطس المقبل.