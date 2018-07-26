تشيلسي يضم الحارس المخضرم غرين

أعلن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أنه تعاقد مع روب غرين، الحارس السابق لمنتخب إنجلترا لمدة عام واحد ليكون الحارس البديل لتيبو كورتوا وويلي كاباييرو.

وأنهى هدرسفيلد تاون عقد غرين، الذي سبق له اللعب لويست هام يونايتد وكوينز بارك رينجرز ونوريتش سيتي، في نهاية الموسم الماضي بعد أن خاض مباراة واحدة في كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وقال غرين، الذي خاض 12 مباراة مع منتخب إنجلترا، لموقع النادي على الإنترنت: هذه لحظة تحمل الكثير من الإثارة بالنسبة لي، وأتوق شوقا لكي أبدأ مهمتي هناك. أنا سعيد حقا، ومن المثير بالنسبة لي ومن دواعي فخري أيضا أن أكون موجودا هنا.