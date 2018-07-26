رونالدو يرضخ للسلطات الإسبانية ويسدد 19 مليون يورو

توصل نجم كرة القدم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو إلى اتفاق مع سلطات الضرائب والسلطات القضائية في إسبانيا على سداد 19 مليون يورو إلى وزارة الخزانة الإسبانية مقابل إعفائه من قضاء عقوبة السجن لعامين.

ووافقت مصلحة الضرائب الإسبانية على اقتراح اللاعب. وأوضحت مصادر قضائية يوم الخميس أن رونالدو لن يقضي عقوبة السجن لعامين نظرا لعدم وجود سجل إجرامي للاعب.

واعترف رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني سابقا ولاعب يوفنتوس الإيطالي حاليا بارتكاب 4 انتهاكات بحق مصلحة الضرائب في إسبانيا خلال الفترة من 2011 إلى 2014 من بينها التهرب الضريبي من سداد مبلغ 14 مليون و768 ألف و897 يورو بواقع 1.39 مليون يورو في 2011 و1.66 مليون يورو في 2012 و3.20 مليون يورو في 2013 و8.5 مليون يورو في 2014 .

وقلص الاتفاق النهائي من خلال المحكمة الجنائية إجمالي هذه المبالغ إلى 5.7 مليون يورو ولكن المبلغ الإجمالي الذي سيسدده رونالدو يبلغ 19 مليون يورو تشمل الفوائد المستحقة والغرامة. كما سيسدد رونالدو التكاليف التي أسفرت عنها العملية القضائية.