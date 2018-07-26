رونالدو يفتتح مشواره الإيطالي على ملعب فيرونا

المصدر: روما - د ب أ

يستهل البرتغالي كريستيانو رونالدو مسيرته في الدوري الإيطالي لكرة القدم بمواجهة فريق فيرونا يوم 19 أغسطس المقبل في بداية رحلة فريقه يوفنتوس للدفاع عن لقبه في الدوري الإيطالي.

وكان رونالدو (33 عاما)، فجر المفاجأة قبل أسابيع قليلة بالانتقال من ريال مدريد الإسباني إلى فريق يوفنتوس.

ويستهل يوفنتوس رحلة الدفاع عن لقبه في ضيافة فيرونا، حسب ما أعلنت رابطة الدوري الإيطالي للعبة يوم الخميس.

وبعدها بأسبوع، سيخوض يوفنتوس أول مباراة على ملعبه في الموسم الجديد حيث يستضيف يوفنتوس.

وفي المقابل، سيكون أول ديربي في الموسم الجديد بالدوري الإيطالي بين روما ولاتسيو في المرحلة السابعة من مباريات البطولة، ثم يقام الديربي الثاني بعده بين إنتر ميلان وميلان.