غوارديولا: ما زال ساني بعيداً عن مستواه المعهود

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن الفريق لا يزال بانتظار الأفضل من ليروي ساني.

وبعد استبعاده المفاجئ من تشكيلة ألمانيا لخوض كأس العالم 2018، سجل ساني هدف السبق في هزيمة سيتي 2-1 أمام ليفربول في كأس الأبطال الدولية الودية، لكن غوارديولا قال إن ساني الذي فاز بجائزة رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا كأفضل لاعب شاب في الموسم الماضي يمتلك القدرة على التحسن.

وقال غوارديولا للصحافيين: الأمر يعتمد عليه. يحتاج للمزيد من الدقائق، كما أنه بحاجة لاستعادة مبادئه فيما يتعلق باللعب بدون كرة. يمتلك الموهبة للقيام بذلك، وأنا سعيد بتسجيله لهدف. ومع ذلك، فإنه لا يزال بعيدا عن أفضل مستوياته.

وقال غوارديولا إن مستوى أداء فريقه أمام ليفربول أظهر ان المستقبل مشرق بالنسبة لتشكيلة سيتي الشابة.

وأضاف: على مدار 75 دقيقة، كان ما قمنا به رائعا في ظل ما نمتلكه من لاعبين، كان مستوى المسؤولية لدينا لا يصدق، متوسط أعمار لاعبينا في الشوط الأول كان صغيرا للغاية.

وستكون المباراة المقبلة لسيتي في البطولة الودية أمام بايرن ميونيخ يوم السبت. ومن المقرر أن يلعب الفريق أمام تشيلسي في مباراة درع المجتمع يوم 5 أغسطس المقبل قبل أن يستهل مشوار الدفاع عن لقب الدوري الممتاز أمام أرسنال بعدها بستة أيام.