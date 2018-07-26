فيرغسون في أول ظهور بعد العملية: سأعود لمتابعة يونايتد

وجه الأسكتلندي سير أليكس فيرغسون المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم الشكر إلى الطاقم الطبي بمستشفى "ماكلسفيلد وسالفورد" الملكي على الجهد الكبير المبذول لرعايته خلال مرضه حتى تعافيه.

وجاء هذا في أول كلمات يدلي بها فيرغسون منذ تعرضه لنزيف في المخ خلال مايو الماضي.

وأوضح فيرغسون، 76 عاما، في مقطع فيديو قصير بثه على حساب نادي مانشستر يونايتد بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت يوم الخميس، أنه يشكر هؤلاء الذين اعتنوا به في المستشفى ووعد بالعودة لمشاهدة الفريق في الموسم المقبل.

وقال فيرغسون: تحياتي ، مجرد رسالة سريعة... أود قبل أي شيء أن أشكر الطاقم الطبي في مستشفى ماكلسفيلد وسالفورد الملكي، صدقوني، بدون هؤلاء الناس الذين منحوني هذه الرعاية الفائقة، لم أكن لأجلس هنا اليوم. بالأصالة عن نفسي والنيابة عن عائلتي، أشكركم للغاية، هذا جعلني أشعر بالامتنان الشديد. أشكركم على كل هذه الرسائل التي تلقيتها من كل مكان بالعالم تتمنى لي الشفاء والعودة بقوة، أخيرا، سأعود في وقت لاحق من الموسم لمشاهدة الفريق وفي الوقت نفسه، أتمنى كل التوفيق لجوزيه مورينيو واللاعبين.

وظل فيرغسون لعدة أيام في وحدة العناية المكثفة بالمستشفى بعد إجراء جراحة طارئة في الخامس من مايو الماضي وخضع لمرحلة العلاج في منزله بعد السماح له بمغادرة المستشفى.

ولا يزال فيرغسون هو المدرب البريطاني الأكثر نجاحا حيث قاد مانشستر يونايتد إلى الفوز بلقب الدوري الإنجليزي 13 مرة في 27 عاما قاد فيها الفريق كما قاده للفوز بلقبين في دوري أبطال أوروبا ولقب واحد في كأس الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس قبل اعتزاله التدريب في 2013 .