الإنجليزي شو: لست بديناً.. جسدي مثل روني

يرى لوك شو مدافع مانشستر يونايتد أن جسده يشبه جسد وين روني الهداف السابق للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مشيرا إلى أن الانتقادات بشأن وزنه لا مبرر لها.

وتعرض شو لانتقادات عديدة من مدرب يونايتد جوزيه مورينيو وسلفه لويس فان غال بسبب زيادة وزنه وضعف لياقته واتفق معهما مشجعون ونقاد، وقال شو: يمكن للناس أن تصفني بالبدين لكنني أعرف جسدي. أبدو كبير الحجم دائما لأن بنيتي الجسدية ضخمة ويمكن أن تقولوا إن لدي ما يشبه جسد وين روني.

ورغم الانتقادات العلنية قال لاعب منتخب إنجلترا إن مدربه البرتغالي بعث له رسالة في فترة التوقف من أجل تحفيزه.

وأوضح: شعرت بالحماس عندما أرسل لي الرسالة. لم أتوقع ذلك.. تحدثت معه وكان النقاش إيجابيا وهذا أكسبني الثقة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وشارك شو في المباريات الثلاث التي خاضها يونايتد في فترة الاعداد ويأمل في التمسك بمكانه عندما يلعب ضد الغريم ليفربول في كأس الأبطال الدولية يوم السبت.