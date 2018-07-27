الروسي الموهوب غولوفين لاعباً لموناكو

قال ناديا موناكو وسيسكا موسكو يوم الجمعة، إن لاعب الوسط ألكسندر غولوفين أحد نجوم منتخب روسيا في كأس العالم لكرة القدم انضم إلى موناكو من النادي الروسي لمدة خمس سنوات.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن موناكو دفع نحو 30 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 22 عاما الذي لعب دورا مؤثرا في بلوغ روسيا دور الثمانية في كأس العالم على أرضيها. وسجل لاعب الوسط الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز هدفا وصنع هدفين لتفوز روسيا على السعودية ومصر وإسبانيا قبل الخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح في دور الثمانية.

وقال فاديم فاسيليف نائب رئيس موناكو في بيان: إنه لاعب موهوب صغير السن. كان من اللاعبين البارزين في كأس العالم لكننا كنا نتابعه منذ فترة طويلة، لديه بالفعل خبرة جيدة في الدوري الروسي وأيضا على المستوى الدولي. رغم أن أندية أوروبية كثيرة أبدت اهتماما بالتعاقد معه اختار ألكسندر المشروع الرياضي لموناكو الذي سيوفر له أفضل الأجواء لمواصلة التطور.

وخلال سنواته الثلاث مع سيسكا لعب غولوفين 113 مباراة من بينها 23 في دوري الأبطال والدوري الأوروبي. وفاز بالدوري الروسي مرة واحدة في 2016.

وربطت تقارير لوسائل إعلام بريطانية تشيلسي وأرسنال باللاعب لكن غولوفين اختار النادي الفرنسي لبدء صفحة جديدة في مسيرة واعدة، وقال: إنها مغامرة جديدة أخطوها بطموح كبير. أتطلع بشدة لمقابلة زملائي الجدد والجهاز الفني.

وسيعزز غولوفين خط وسط موناكو بعدما باع النادي اللاعب جواو موتينيو وتوماس ليمار إلى ولفرهامبتون واندرارز وأتليتيكو مدريد على الترتيب.