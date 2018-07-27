بريمن يضم صانع الألعاب الهولندي كلاسين

المصدر: برلين - د ب أ

أعلن نادي فيردر بريمن الألماني لكرة القدم يوم الجمعة تعاقده مع لاعب خط الوسط الهولندي الدولي دافي كلاسين من إيفرتون الإنجليزي.

ولم يعلن بريمن عن مدة العقد مع كلاسين، 25 عاما، وتردد أن الصفقة أبرمت مقابل 15 مليون يورو وهو رقم قياسي لبريمن.

وقال فرانك بومان مدير الكرة، في تصريحات لموقع نادي بريمن على الإنترنت: نحن سعداء بالتعاقد معه، حصلنا على خدمات اللاعب الذي كنا نبحث عنه تحديدا.

ولعب المدير الفني فلوريان كوفيلت دورا بارزا في إقناع اللاعب، الذي شارك في 16 مباراة دولية ، بالانضمام إلى بريمن.

وقال كلاسين: كان للعمل الجاد لفيردر بريمن دورا في إقناعي. كذلك المدير الفني ، الذي يسعى لتقديم كرة قدم ممتعة وهجومية.

وصعد كلاسين من قطاعات الناشئين بنادي أياكس، قبل الانضمام إلى إيفرتون عام 2017 .

ويستهل بريمن مشواره في الموسم الجديد للدوري الألماني (بوندسليجا) بلقاء هانوفر في 25 آب/أغسطس.