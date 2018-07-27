سبورتينغ لشبونة يشكو أتليتكو رسمياً بعد انتقال جيلسون

قال نادي سبورتينغ لشبونة المنافس في الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة إنه تقدم بشكوى للاتحاد الدولي "فيفا" ضد جناحه السابق جيلسون مارتنز الذي انتقل إلى أتليتكو مدريد في صفقة مجانية وطالب بعقاب الفريق الإسباني واللاعب.

وقال سبورتينغ في بيان: في مواجهة التصرف غير المقبول من أتليتكو مدريد في عملية التعاقد مع اللاعب جيلسون مارتينز قرر مجلس إدارة سبورتينغ لشبونة بالإجماع تقديم شكوى إلى "فيفا" ضد النادي واللاعب طالب فيها بمعاقبتهما رياضيا.

ولم يعلق أتليتكو وفيفا حتى الآن على هذه الشكوى. وفسخ مارتينز عقده مع سبورتينغ الشهر الماضي ليصبح واحدا بين 9 لاعبين تركوا الفريق عقب هجوم شنه مشجعون مقنعون على المعسكر التدريبي للفريق في مايو الماضي حيث تعرض المهاجم الهولندي باس دوست للإصابة وتم تخريب غرفة خلع الملابس.

وجاءت تلك الأحداث في نهاية موسم مضطرب لسبورتينغ الذي أنهى الدوري المحلي في المركز الثالث وبلغ دور الثمانية للدوري الأوروبي حيث خسر 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة أمام أتليتكو الذي توج باللقب فيما بعد وشارك مارتينز في المباراتين.

وذكرت تقارير إعلامية في البرتغال أن سبورتينغ يطلب تعويضا يتراوح بين 60 مليون و100 مليون يورو.

وتقدم سبورتينغ أيضا بشكوى لفيفا ضد روي باتريسيو الذي انضم إلى وولفرهامبتون واندرارز المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في صفقة انتقال مجانية أيضا عقب انفصال حارس البرتغال عن النادي في أعقاب الواقعة ذاتها.