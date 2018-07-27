ليوناردو يؤكد رغبة بونوتشي بالعودة إلى يوفنتوس

أكد البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي الجديد لنادي ميلان، يوم الخميس، أن المدافع الدولي ليوناردو بونوتشي يريد العودة إلى ناديه السابق يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم السبعة الأخيرة، و"سنحاول مساعدته على ذلك إذا توفرت الشروط".

وقال البرازيلي في أول مؤتمر صحافي بعد تعيينه يوم الأربعاء: لقد التقيت مع عدة أندية ومنها يوفنتوس، الرغبة بالحديث مع يوفنتوس أتت من جانب بونوتشي، وإذا ما توفرت الشروط سنحاول القيام بذلك.

واشترى ميلان الصيف الماضي بونوتشي من يوفنتوس مقابل 42 مليون يورو حسب تقديرات الصحافة.

وتطرق البرازيلي إلى خيار الاحتفاظ بالمدرب جينارو غاتوزو، وقال: في النادي نحن متفقون. غاتوزو هو أول شخص سيثبت في منصبه. إنه مدرب يتطور باستمرار. إنه من أبناء ميلان، وبه سنبدأ المشوار.

وأجرى ميلان في 2017 صفقات جنونية وصلت إلى 200 مليون يورو لشراء لاعبين جدد، وخرج من موسم معقد أنهاه في المركز السادس مع مشاكل مالية كبيرة، ما دفع الاتحاد الأوروبي للعبة إلى معاقبته.

وأبطلت محكمة التحكيم الرياضي يوم الجمعة قرار الاتحاد الأوروبي بحرمانه من اللعب في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في أول موسم يتأهل فيه بسبب عدم احترامه قواعد اللعب النظيف، وسيشارك في المسابقة بعد أن تأهل إليها.

واشترى صندوق إيليوت الأميركي نادي ميلان مطلع يوليو الحالي من مستثمرين صينيين كانوا اشتروه من مالكه رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني. وأعلن الصندوق ضخ مبلغ 50 مليون يورو من أجل تأمين "الاستقرار المالي" للنادي اللومباردي.