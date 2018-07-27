مدرب بيرنلي: إصابة بوب مقلقة جداً

تعرض نيك بوب حارس مرمى فريق بيرنلي الإنجليزي لكرة القدم لما وصفه المدير الفني للفريق شين دايش بإصابة "خطيرة" في الكتف، خلال مشاركته في المباراة أمام أبردين الاسكتلندي يوم الخميس في الدور الثاني بتصفيات الدوري الأوروبي.

ونقل الحارس الإنجليزي الدولي إلى المستشفى فور إصابته إثر التحام مع سام كوسغروف مهاجم أبردين في الدقيقة 12 من مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل 1 - 1 في أسكتلندا.

وقال دايش في تصريحات لموقع نادي بيرنلي على الإنترنت: بالتأكيد الإصابة تبدو خطيرة، ونشعر بخيبة أمل... وقد كان تدخلا غير مبرر.

وكان بوب قد شارك بديلا للحارس توم هيتون عندما أصيب في وقت مبكر من الموسم الماضي، وقدم عروضا جيدة أهلته للانضمام للمرة الأولى إلى المنتخب الإنجليزي.

وكان بوب ضمن قائمة المنتخب الإنجليزي في كأس العالم 2018 بروسيا، لكنه لم يشارك في أي مباراة خلال النهائيات، علما بأنه سجل مشاركته الأولى بقميص المنتخب الإنجليزي في المباراة الودية أمام كوستاريكا، قبل المونديال.

وفي ظل استمرار خضوع هيتون للعلاج من إصابة في ربلة الساق، لا يتبقى أمام بيرنلي سوى خيارين لمركز حراسة المرمى قبل مباراة الإياب أمام أبردين يوم الخميس المقبل، وهما أنديرس ليندرغارد وأدم ليجزدينز.