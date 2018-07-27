ميلنر عن صلاح: يستطيع تكرار ما فعله الموسم الماضي

قال جيمس ميلنر، لاعب وسط ليفربول، إن محمد صلاح يمكنه خوض موسم آخر عامر بالأهداف لكن الفريق المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يجب أن يطور من قدراته لتخفيف العبء عن المهاجم المصري.

وأحرز صلاح 44 هدفا في 52 مباراة مع ليفربول في الموسم الماضي عندما وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا واحتل المركز الرابع بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأبلغ ميلنر الصحافيين: صلاح أكثر من قادر على تكرار ما فعله. توجد ضغوط بالتأكيد بعد خوض عام جيد لتكرار نفس الأداء لكنه من طراز رفيع وسيواصل التطور، نحن بحاجة لمواصلة التحسن كفريق، ويجب أن نضمن ألا تقع الضغوط على عاتقه بمفرده فيما يتعلق بتسجيل الأهداف وإيجاد حلول في الأوقات الصعبة.

وبعيدا عن فيليب كوتينيو، الذي انتقل إلى برشلونة، لم يسجل أي لاعب من ليفربول أكثر من 10 أهداف سوى روبرتو فيرمينو وساديو ماني في الموسم الماضي، حيث أحرز الأول 27 هدفا، بينما هز زميله السنغالي الشباك 20 مرة.