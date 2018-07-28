أرسنال يمزق شباك سان جيرمان بخماسية

حقق أرسنال الإنجليزي انتصارا كبيرا أمام باريس سان جيرمان بطل فرنسا، وتغلب عليه 5 - 1 يوم السبت في المباراة الودية التي جمعت الفريقين في سنغافورة ضمن الكأس الدولية للأبطال لكرة القدم.

ورفع لاعب خط الوسط الألماني مسعود أوزيل راية التحدي أمام الجدل الذي أثير حوله على هامش كأس العالم 2018 بروسيا، ونجح في هز الشباك في أول مباراة له بعد أيام قليلة من إعلان اعتزاله اللعب الدولي، حيث افتتح التسجيل لأرسنال بعد 12 دقيقة من بداية المباراة. بعدها، أدرك سان جيرمان التعادل بهدف سجله كريستوفر نكونكو من ضربة جزاء في الدقيقة 60 .

لكن أرسنال فرض تفوقه وحسم المباراة بأربعة أهداف خلال آخر 35 دقيقة من المباراة سجلها ألكسندر لاكازيت، هدفان، وروب هولدينغ وإدوارد نيكيتاه، ليوجه الفريق الإنجليزي إنذارا لمنافسيه تحت قيادة مديره الفني الجديد أوناي إيمري.

وقدم أوزيل عرضا مقنعا في المباراة ليطمئن جماهير أرسنال، بعد حالة الجدل التي أثيرت حوله طوال الفترة الماضية.

وكان أوزيل، ذو الأصول التركية، قد أعلن اعتزال اللعب الدولي والرحيل عن المنتخب الألماني يوم الأحد الماضي مدعيا أنه تعرض لتمييز وعنصرية من قبل الاتحاد الألماني ورئيسه راينهارد غريندل.

وجاء ذلك بعد الانتقادات الحادة التي وجهها غريندل لأوزيل عقب لقاء اللاعب بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان والتقاط الصور معه قبل انطلاق منافسات كأس العالم، وقبل أسابيع من انتخابات الرئاسة التركية.

ورفض غريندل اتهامات اللاعب التي جاءت في أعقاب الخروج الكارثي للمنتخب الألماني المتوج بمونديال 2014 بالبرازيل، من الدور الأول بالمونديال الروسي.

وألقى بعض النقاد باللوم على أوزيل في خروج المنتخب من المونديال، حيث استمرت حالة الجدل حول صوره مع الرئيس التركي وكذلك المستويات التي قدمها بقميص المنتخب الألماني في المونديال.