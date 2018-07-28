استقالة أوسوريو من تدريب منتخب المكسيك

أعلن المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، الذي قاد المكسيك للتأهل لدور الستة عشر في كأس العالم لكرة القدم، أنه قرر ترك منصبه يوم الجمعة.

وكان من المتوقع رحيل أوسوريو، الذي شغل المنصب في أكتوبر 2015، بعد نهائيات كأس العالم في روسيا في ظل رفض أكثر من عرض من الاتحاد المكسيكي لتجديد تعاقده.

وقال أوسوريو في بيان بموقع الاتحاد المكسيكي: بالنيابة عن نفسي وباقي أفراد الجهاز الفني أتقدم بالشكر إلى الجميع في هذه التجربة الاستثنائية والتي لا مثيل لها على المستوى الاحترافي وعلى المستوى الشخصي.

وتعرض المدرب المولود في كولومبيا لانتقادات حادة من المشجعين ووسائل الإعلام، وكثيرا ما طالبت الجماهير برحيله عن منصبه حتى أثناء فوزه بالمباريات.

ورغم ذلك اختلفت الأمور تماما في روسيا عقب فوز المكسيك 1-صفر على ألمانيا بطلة العالم السابقة في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات.

وتأهلت المكسيك إلى دور الستة عشر على حساب ألمانيا وكوريا الجنوبية لكنها خسرت 2-صفر أمام البرازيل لتودع المسابقة في أول مباراة بالأدوار الإقصائية للمرة السابعة على التوالي.