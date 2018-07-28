ديشان: بافارد تحول إلى نجم كبير

أشاد ديديه ديشان، المدير الفني الوطني للمنتخب الفرنسي، بلاعب المنتخب بنجامين بافار، مؤكدا بأن الظهير الأيمن بات نجما كبيرا بعد تألقه في كأس العالم.

وفي تصريحات لمجلة "كيكر" الألمانية الرياضية التي تصدر يوم الاثنين، قال المدير الفني للديوك الفرنسية إن "بنجامين تحول إلى نجم، وهو أيضا يستحق هذا".

ووصف ديشان، المدافع المحترف ضمن فريق شتوتغارت الألماني بأنه: ودود للغاية وموضع تقدير من زملائه، ولذلك فإن يتمتع بقدر لا يمكن تصديقه من الثقة في النفس، وقال لي ذات أنا لا أخاف من أحد، ورددت عليه بالقول، تستطيع اعتقاد ذلك لكن لا تقله أبدا لوسائل الإعلام.

ويشار إلى أن بافار شارك أيضا في مباراة نهائي مونديال روسيا أمام المنتخب الكرواتي والتي انتهت بفوز المنتخب الفرنسي بأربعة أهداف مقابل هدفين، ولم يغب بافار عن المشاركة سوى في مباراة المنتخب الفرنسي أمام المنتخب الدنماركي في دور المجموعات في البطولة.

وأكد ديشان على أن معاودة اللقاء مع يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، في بداية دوري أبطال أوروبا في سبتمبر المقبل، في ميونيخ، سيكون بالنسبة له "متعة كبيرة".

وقال ديشان: أجد من الجيد أن نلتقي مع فريق عظيم كألمانيا، فهذا سيكون أفضل بالنسبة للاعبين وللمدرب أيضا.