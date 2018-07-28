ريال مدريد يبدأ رحلة الـ7 آلاف كيلومتر إلى أميركا

ستضع رحلة الـ7 آلاف كيلومتر من مدريد إلى ميامي ريال مدريد على بعد 5 أيام من ملاقاة مانشستر يونايتد في 1 أغسطس بولاية فلوريدا.

والتقى الفريقان أيضا العام الماضي في هذه البطولة الودية، وفاز الفريق الإنجليزي بركلات الترجيح. ويلتحق ببعثة الريال بعد تلك المباراة البرازيليان مارسيلو وكاسيميرو على أن يطير بعدها بطل أوروبا 1700 كيلومتر شمالا ليخوض ثاني مبارياته ضد وصيف نسخة 2017 يوفنتوس الإيطالي في 4 أغسطس بولاية ميريلاند.

ويواصل لاعبو المدرب لوبتيغي التوجه شمالا وهذه المرة إلى نيوجيرسي على بعد 333 كيلومترا لملاقاة روما الإيطالي في الثامن من الشهر المقبل.

ويشهد يوم 11 أغسطس البدء بالتدريبات مجددا في مدريد وانضمام الفرنسي رافاييل فاران ولاعبا كرواتيا لوكا مودريتش وماتيو كوفاسيتش.

وسبق لريال مدريد خسارة جميع ودياته في رحلته الأميركية الصيف الماضي قبل أن ينجح بعدها بنيل كأس السوبر الأوروبي، والمواجهة في السوبر القاري هذا العام ستجمع أبناء العاصمة مدريد، ريال وأتليتكو في العاصمة الإستونية تالين، في 15 أغسطس. وبعدها بأربعة أيام تنطلق مشاركته في الليغا بملاقاة ضيفه خيتافي في الجولة الأولى للدوري الإسباني الذي حل بمركزه الثالث الموسم الماضي ويخوضه لأول مرة منذ 2009 بدون هدافه التاريخي كريستيانو رونالدو.