إيمري: أوزيل قادر على قيادة أرسنال

قال أوناي إيمري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، إن الألماني مسعود أوزيل يملك ما يلزم ليصبح القائد الجديد للفريق.



وحصل أوزيل السبت على شارة القيادة خلال المباراة الودية مع باريس سان جيرمان في سنغافورة حيث سجل الهدف الافتتاحي في المباراة التي انتهت بفوز أرسنال 5-1.



وكانت هذه المباراة هي الأولى لأوزيل منذ انتهاء كأس العالم وبعد اسبوع مفعم بالأحداث، حيث اعتزل اللاعب اللعب الدولي مع المنتخب الألماني مستشهدا بالتمييز والعنصرية بعدما التقطت صورة لأوزيل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وكتب أوزيل على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي على الانترنت (تويتر) تغريده جاء فيها : أشعر بالفخر لأنني كنت القائد اليوم. فوز جيد ودعم رائع آخر هنا في سنغافورة.



ويسعى إيمري لإيجاد قائد جديد يكون بديلا لبير ميرتساكر الذي اعتزل. وقال: نحن كلنا سويا، ونعطي المسؤولية للاعبين. أعتقد أن أوزيل يمكنه تحمل المسؤولية، ولكن دعونا لا ننسى لوران كوتشيلني.



وتابع : وبعد ذلك لدينا بيتر تشيك، الذي كان قائدا للفريق في مباراة ودية. آرون رامسي أيضا قاد الفريق في مباراة ودية، وربما أفكر في لاعب أو اثنين يمكنهما تحمل مسؤولية كل لاعب في الفريق.



ويتبقى لأرسنال مباراتان وديتان استعدادا للموسم الجديد، الذي يستهله أرسنال بمواجهة مانشستر سيتي، حامل اللقب، يوم 12 أغسطس.