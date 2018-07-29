بركلات الترجيح.. تشيلسي يتجاوز إنتر ميلان ودياً

المصدر: نيس - د ب أ

فاز فريق تشيلسي الإنجليزي على نظيره إنتر ميلان الإيطالي 5 - 4 بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت ببطولة الكأس الدولية للأبطال الودية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1 - 1حيث تقدم تشيلسي بهدف سجله بيدرو رودريغيز في الدقيقة الثامنة، وتعادل إنتر ميلان عن طريق روبيرتو غاليارديني في الدقيقة 49.

ويلتقي إنتر ميلان مع ليون الفرنسي يوم السبت المقبل في مباراته الثاني بالبطولة، فيما يلعب تشيلسي مع أرسنال يوم الأربعاء المقبل في مباراته الثانية أيضا.

ويستعد إنتر ميلان لمواجهة ساسولو يوم 19 أغسطس المقبل في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، فيما يستعد تشيلسي لمواجهة مانشستر سيتي يوم 5 أغسطس المقبل في درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.