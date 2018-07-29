غياب غوميش شهرين.. وبرشلونة في مأزق التخلص منه

تعرضت آمال برشلونة بالتخلص من لاعبه البرتغالي أندريه غوميش إلى ضربة قوية بعدما كشفت الفحوصات الطبية معاناته من تمزق في وتر القدم سيبعده عن الملاعب لمدة تصل إلى شهرين.

وخرج غوميش الذي لم يعد ضمن خطط إرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة، من مباراة فريقه أمام توتنهام الإنجليزي مصاباً بعد 24 دقيقة فقط، ودخل بدلاً منه ريكي بويغ.

وكان غوميش على رادار أرسنال وويست هام اللندنيين، لكن إصابته الطويلة قد تبقيه عاماً ثالثاً في برشلونة.

وسيغيب كذلك دينس سواريز عن برشلونة لمدة 3 أسابيع بعد إصابة أخرى تعرض لها ذات المباراة.