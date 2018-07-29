قلق في مانشستر سيتي بسبب إصابة محرز

سيطرت حالة من القلق على مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي ومدربه الإسباني بيب غوارديولا بعد إصابة النجم الجزائري الدولي رياض محرز.

وتعرض الوافد الجديد محرز للإصابة في الكاحل خلال المباراة التي فاز فيها سيتي على بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني 3 -2 في ميامي ضمن الكأس الدولية للأبطال.



وغادر محرز الملعب في الدقيقة 28 بعدما عجز عن استكمال المباراة بداعي الإصابة في الكاحل.وانضم محرز في وقت سابق من الشهر الجاري إلى مانشستر سيتي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني قادما من ليستر سيتي.



وقال غوارديولا في تصريحات صحفية: لا أعرف أبعاد الإصابة، إنها إصابة في الكاحل، سننتظر لنرى ، ربما الأمر ليس خطيرا.وأضاف :أشعر بالقلق حيال الكثير من الأمور، كثرة المصابين في الفريق، استمرار غياب بعض اللاعبين، لكني راض عما فعله اللاعبون في الكأس الدولية للأبطال حتى الآن.